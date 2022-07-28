اختتام فعاليات الدورة التدريبية حول الاستشعار عن بعد في مجال الزراعة

البيضاء 28 يوليو 2022 (وال) _ صرحت مدير إدارة الإعلام والإرشاد بمركز البحوث الزراعية (شيخة سلام) _ لوكالة الأنباء الليبية _ أن اليوم الخميس شهد اختتام فعاليات الدورة التدريبية حول “الاستشعار عن بعد وتطبيقاته في مجال الزراعة” للدكتورة غزالة فضيل، والمنعقدة بقاعة مركز البحوث الزراعية والحيوانية بالبيضاء.

وأوضحت سلام: أن اليوم الرابع تضمن شرحآ وافٍ عن استخدام الأراضي في البيئة الريفية ومجالات استخدام الاستشعار عن بُعد في الدراسة البيئية الريفية، ودراسة أمراض النبات، واستخدام الاستشعار عن بُعد في تحديد المناطق الزراعية التي تعاني من أمراض المحاصيل .

وأشارت إلى أن في ختام الدورة، مُنِحت شهادات مشاركة للسادة المُتدربين من قبل مدير عام مركز البحوث الزراعية ومدراء الإدارات بالمركز. (وال _ البيضاء) ه ع

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