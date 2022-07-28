مستجدات ملف الإقراض السكني على طاولة الدبيبة وعدة مسؤولين

اجتمع رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مساء اليوم، مع وزير الحكم المحلي رئيس لجنة متابعة مبادرة الإسكان بدر الدين التومي، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة مصرف الادخار والاستثمار العقاري، ورئيس لجنة إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي محمد عياد، ورئيس لجنة إدارة مصلحة أملاك الدولة بشير قنيجوة،

وتناول الاجتماع الذي شهد كذلك حضور رئيس لجنة إدارة مصلحة التخطيط العمراني عبد الحكيم السلطني، ورئيس لجنة إدارة مصلحة التسجيل العقاري المستشار فرج المحمودي، وعضو مجلس إدارة صندوق الزكاة صبري الحسناوي، ومدير الشركة الليبية للتهيئة العمرانية نصر سعد تقديم عرض ضوئي بشأن الخطوات المتخذة بشأن تنفيذ المبادرة وإنطلاقها مع اليوم العالمي للشباب.

كما أكد رئيسي مجلسي إدارة مصرف الادخار والاستثمار العقاري، وشركة التهيئة العمرانية، بشأن جاهزية المرحلة الأولى للتوزيع بمناسبة اليوم العالمي للشباب، وتأكيدهم على استمرار العمل في تجهيز المرحلة الثانية التي يتم العمل بها بشكل متوازٍ.

وشدد الدبيبة على ضرورة تكثيف الجهود لدعم الشباب من خلال هذه المبادرة مع تقديره للجهود المبذولة من كل الجهات رغم الظروف الصعبة، والعمل في هذا الملف المتوقف منذ عشر سنوات دون القيام بأي إجراءات إدارية أو فنية أو مالية بشأنه.

كما أكد أن ما يقومون به بشأن تفعيل ملف الإقراض السكني وتوزيع الأراضي السكنية سيظل خطوة مقدرة من كل أبناء الشعب الليبي.

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