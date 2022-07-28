مدير منفذ رأس جدير يُعلن إنشاء بوابات جديدة في المعبر

طرابلس 28 يوليو 2022 (وال)- أعلن مدير منفذ رأس جدير سالم العكعاك، الاتفاق على إنشاء بوابات جديدة للدخول منها إلى تونس لتخفيف الازدحام بالمعبر.

وأوضح العكعاك – في تصريح إعلامي – أن المهندسين سيكملون تصميم الخرائط الإنشائية للبوابات خلال أسبوعين، ليبدأ بعدها التنفيذ.

وأضاف أن الحركة في المعبر مستقرة، حيث يدخل يوميًا قرابة 7 آلاف مسافر لتونس، وأن الدخول يستغرق نحو 3 ساعات.

ويشهد معبر رأس جدير خلال فترات العطلات والأعياد ازدحامًا شديدًا، ما يُجبر المسافرين للبقاء في المعبر مدة تزيد على 10 ساعات. (وال)

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