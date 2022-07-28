خاص.. “غيث” يصرح لصدى حيال النصاب القانوني باجتماع مجلس إدارة المركزي القادم.. ورأيه في موضوع طباعة العملة

صرح عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي “مراجع غيث” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حيال اجتماعات مجلس الإدارة القادمة بدون حضور محافظ مصرف ليبيا المركزي بالقول: طبعاً عدد الأعضاء 6 الذين يحضرون الاجتماع 4 ووفقاً للقانون يكفي حضور نائب المحافظ.

وحيال طباعة العملة قال “غيث” لصدى حصرياً: مجرد التفكير في هذا الموضوع في هذا الوقت يعتبر ضرب من الجنون ومن صرح بذلك علناً مندوب أمريكا في مجلس الأمن إسألوه من أين أتى بهذه المعلومة.

كما كشف عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي “مراجع غيث” بأن تعديل سعر الصرف من ضمن جدول الأعمال المقترح في الاجتماع القادم لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.

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