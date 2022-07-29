الحكومة الليبية تبحث إنشاء صوامع ضخمة لتخزين الحبوب في الموانئ الليبية

أخبار ليبيا 24

رحّب، نائب رئيس الوزراء بالحكومة الليبية، علي القطراني، بإنشاء صوامع ذات سعة عالية لتخزين الحبوب في الموانئ الليبية.

جاء ذلك، خلال اجتماع الخميس، بحضور نائب رئيس الوزراء سالم الزادمة، مع مسؤول التسويق بمنطقة شمال إفريقيا بشركة باجس قروب النمساوية، المختصة في الاستثمار والتجارة في مجال زراعة وإنتاج الحبوب، ومجال التخزين في الصوامع، أحمد آتاسي.

أزمة نقص الحبوب

وقالت الحكومة، عبر فيسبوك، إن الاجتماع ناقش أزمة نقص الحبوب العالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتبعاتها على الإنتاج العالمي لمحاصيل القمح.

وأضافت، أن الشركة النمساوية تقدمت باقتراح إنشاء صوامع ذات سعة عالية تعود بالفائدة على مخزون الدولة الليبية، وسد حاجة الإنتاج المحلي من الحبوب.

وقالت، إن القطراني أبدى تشجيعه لهذه المشاريع الاستثمارية، مؤكدا على ضرورة تقديم كافة التسهيلات القانونية والمالية اللازمة لها، من خلال قانون الاستثمار الليبي.

وأضافت الحكومة، أن القطراني دعا، إلى ضرورة إنشاء صوامع في الموانئ الليبية، نظرا لموقعها الجغرافي القريب من السواحل الأوروبية ودول الجوار الإفريقية، لسد حاجة الإنتاج المحلي من الحبوب في ظل الأزمة العالمية الراهنة.