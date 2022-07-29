استقرار أسعار النفط على ارتفاع في التعاملات الآسيوية

أخبار ليبيا 24

استقرت أسعار النفط عند ارتفاعها في التعاملات الآسيوية، اليوم الجمعة، مدفوعة بمخاوف بشأن الإمدادات مع تحول الاهتمام إلى الاجتماع المقبل بين أوبك وحلفائها، على الرغم من المخاوف من الركود الاقتصادي التي توجت المكاسب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لتسليم سبتمبر 38 سنتًا أو 0.4 بالمئة إلى 96.80 دولارًا للبرميل، لتعكس خسائر الجلسة السابقة وتتجه نحو ارتفاع نحو 3 بالمئة للأسبوع.

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت لتسوية سبتمبر، المقرر أن تنتهي اليوم، عند 107.14 دولارات للبرميل. وارتفع عقد أكتوبر الأكثر نشاطًا 8 سنتات، أو 0.1 بالمئة، إلى 101.91 دولار.

يقول ستيفن إينيس ، الشريك الإداري في إدارة الأوصول “إس بي آي” إن “من المؤكد أننا نعود إلى وضع المقايضة مرة أخرى ، مع تحول المعنويات بين مخاطر الركود على مدار الساعة وسوق تفتقر إلى الإمدادات بشكل أساسي”.

اجتماع أوبك+

وأضاف، “سيكون المحرك الرئيسي هو الاجتماع القادم لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا في 3 أغسطس.

وقالت مصادر في أوبك + إن المنظمة ستدرس إبقاء إنتاج النفط دون تغيير في سبتمبر، لكن مصدرين من أوبك + قالا، بحسب رويترز، إن زيادة متواضعة ستتم مناقشتها.