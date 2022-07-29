المياه والصرف الصحي تباشر تنظيف خزانات التجميع

قال مدير مكتب الإعلام بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي محمد كريم إن الشركة باشرت في تنظيف وتفريغ خزانات التجميع قبل موسم الأمطار، موضحا بأن الشركة تقوم على مدار العام بتنظيف الخزانات بسبب امتلائها بالمياه السطحية التي تنتج عادة عن الاستعمال المنزلي والخدمي.

وأوضح كريم أن الفرق الفنية ستباشر خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس تنظيف شبكة مياه الأمطار ،والتي تشمل تنظيف فتحات تصريف مياه الأمطار بالشوارع، وصناديق التفتيش والمصبات المائية المؤدية للبحر، وقنوات تصريف المياه.