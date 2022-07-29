خاص..عضو بمجلس إدارة الوطنية للنفط يكشف لصدى الاقتصادية تفاصيل ما يحدث بشركة “هاليبرتون” فرع ليبيا

صرح عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مسعود موسى” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص ما تداول حيال إقفال شركة هاليبرتون مقراتها بليبيا .

حيث قال عضو مجلس الإدارة الخبر بأنه بعد تواصله مع مدير عام الشركة فرع ليبيا “محمد التليسي” نفى الخبر وسيرسل رسالة للمؤسسة يوم الأحد وأن ما حدث هو توقيف بعض الخدمات مثل التسميت وغيرها مؤقتاً لعدم وجود نشاط لدى الشركات التابعة للمؤسسة حالياً وكذلك تعثر سداد الديون وليس كما يسوق له الكاتب بحسب قوله .

وتابع بالقول أن المؤسسة في صدد سداد الديون وستستأنف الشركة كامل نشاطاتها .

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