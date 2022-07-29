أسعار النفط اليوم تواصل الصعود وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات الأوروبية، اليوم الجمعة، مع ترقب المستثمرين اجتماع أوبك + الأسبوع المقبل، وتوقعات الأسواق بإبقاء المنظمة على مستوى الإنتاج الحالي دون تغيير، وهو ما يعني استمرار شح معروض النفط بالسوق العالمية.

على صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر – والتي من المقرر أن تنتهي اليوم – بنحو 4.54% لتسجل 106.44 دولارا للبرميل.

وفي نفس الوقت، ارتفعت أيضا العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع 5.53% مسجلا 101.78 دولارا للبرميل.

وعلى الرغم من هذا، يتجه كلا العقدين لتكبد خسائر شهرية للمرة الثانية على التوالي، ولكنهما يتجهان لتحقيق مكاسب أسبوعية.

أبرز العوامل الداعمة لأسعار النفط

استفادت أسعار النفط بشكل كبير من ضعف أداء الدولار الأمريكي الذي تحرك في نطاق محدود للغاية على مدار جلسة اليوم، وكذلك قوة أداء الأسهم الأوروبية والأمريكية يوم الجمعة.

وارتفعت الأسهم العالمية – والتي غالبا ما تتحرك جنبا إلى جنب مع أسعار النفط – على أمل ألا يكون رفع أسعار الفائدة الأمريكية متشددا بالشكل الكافي كما كان متوقعا في البداية بعد أرقام النمو المخيبة للآمال.