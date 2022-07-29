اسعار الذهب اليوم تتجه لتسجيل أفضل أسبوعًا في 5 أشهر مع ضعف سعرالدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 يوليو 2022 إذ واصل سعر صرف الدولار الامريكي وعوائد السندات الامريكية التراجع في أعقاب البيانات الاقتصادية الأميركية مما يجعل المعدن الأصفر متجها لتسجيل أفضل أسبوع في ما يقرب من 5 أشهر.

وارتفع سعر الذهب اليوم في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1766.08 دولار للأوقية.

وارتفع حوالي 2.3% منذ بداية الأسبوع، في أفضل أداء منذ أوائل مارس .

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7%إلى 1780.70 دولار.

وعلى الرغم من الأداء الأسبوعي الجيد للذهب، فإنه لا يزال متجهاً لتسجيل الهبوط الشهري الرابع على التوالي، وهي أسوأ سلسلة من الخسائر الشهرية منذ نوفمبر 2020.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت اسعار الفضة اليوم في المعاملات الفورية 1%إلى 20.18 دولار للأوقية، بينما ارتفع سعر البلاتين اليوم 1.5% إلى 901.08 دولار.

وهبط سعر البلاديوم اليوم 1.5% إلى 2046.16 دولار، لكنه ارتفع بنحو 5.8% هذا الشهر، وهو أفضل أداء له منذ فبراير.