مصرف ليبيا المركزي يوضح موعد وشرط تغيير سعر الصرف

أكدت ثلاثة مصادر بمصرف ليبيا المركزي في تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” أنه لا توجد نية حاليًا لتغيير سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية، مشيرين إلى عدم صحة ما يجري تداوله في وسائل التواصل حول الأمر.

أحد المصادر وهو عضو في مجلس إدارة المصرف المركزي ثالث، قال: “لا تغيير في سعر الصرف حتى تتعافى الإيرادات النفطية، التي تعد المصدر الرئيس للعملة الصعبة في البلاد”.

وكان نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، قد قال في تصريحات سابقة يوم امس، أنه جرى تقديم دراسة رسمية سرية في أبريل الماضي للمحافظ حول إعادة النظر في سعر الصرف بمعالجة السياسة النقدية والإنفاق العام دون جدوى حتى الآن.

وأضاف الحبري في تصريحات متلفزة أنهم بحثوا في اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي تغيير سعر الصرف، مستغربًا قلق السفير الأمريكي لدى ليبيا تجاه طباعة العملة.