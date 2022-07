نفت وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الأخبار المتداولة عن مغادرة شركة هاليبرتون، المنطقة الوسطى والغربية.

وأكدت الوزارة ان شركة هاليبرتون تواصل أداء عملها بشكل الطبيعي بالتعاون مع الشركات النفطية الليبية، وأنه لن تؤثر الشركة في عملياتها على الشركات الأخرى.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أخبار تفيد بمغادرة شركة هاليبرتون مناطق عملها غرب البلاد، إزاء عدم استقرار الوضع الأمني والسياسي.

وتعد شركة هاليبرتون لخدمات الطاقة شركة أمريكية عالمية تعمل في أكثر من 120 دولة بينها ليبيا، وقد استأنفت أنشطتها المتوقفة في أواخر عام 2019.

المصدر: وزارة النفط والغاز

The post مؤكدة عملها بشكل طبيعي.. وزارة النفط تنفي مغادرة شركة “هاليبرتون” الأمريكية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار