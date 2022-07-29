سعر صرف اليورو يتفوق مقابل الدولار الامريكي مع قوة الاقتصاد الأوروبي

ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الامريكي اليوم الجمعة 29 تموز 2022، حيث يركز المستثمرون البيانات الاقتصادية الأوروبية الرئيسية بالإضافة إلى تداعيات انكماش النمو الأمريكي ورفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

في الساعة 02:52 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0652 بتوقيت جرينتش)، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.40٪ عند 1.0237 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي يوم الجمعة، منخفضًا بنسبة 0.63٪ إلى 105.68 بعد أن لامس أضعف مستوى له منذ 5 يوليو. ويسير مقياس العملة الأمريكية مقابل سلة من عدة عملات رئيسية أخرى في طريقه لخسارة أسبوعية ثانية على التوالي.

في غضون ذلك، ارتفع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.59٪ إلى 1.2238 دولار. مع تركيز المتداولين على التوقعات التي تذهب إلى أن بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس عندما يجتمع الأسبوع المقبل.

في آسيا، ارتفع الين الذي يتأثر بالعائد مقابل الدولار، مسجلاً أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 132.76 ين ياباني. وتسير العملة على المسار الصحيح لتحقيق أفضل شهر لها مقابل الدولار في حوالي ثلاث سنوات، حيث أدى تضييق الفارق بين العوائد القياسية في اليابان والولايات المتحدة إلى الابتعاد عن مراكز بيع الين.

كما تعزز الدولار الاسترالي إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع مقابل الدولار. وسيتخذ بنك الاحتياطي الأسترالي قراره بشأن سعر الفائدة الأسبوع المقبل.

على صعيد آخر، تسابقت عملة البيتكوين المشفرة نحو أفضل مكاسب شهرية لها منذ أكتوبر الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 3.30٪ لتصل إلى 23848.70 دولارًا.