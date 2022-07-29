مراسل “وال”: بلدية المرج تضع ترتيبات العمل الميداني لأكثر من “10” آلاف مستهدف في مشروع القروض

المرج 29 يوليو 2022 (وال)- قال عميد بلدية المرج وليد صلهوب لوكالة الأنباء الليبية، إن البلدية تجري اجتماعاتها لمناقشة آلية تنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة.

وأضاف صلهوب أن أكثر من “10” آلاف فرد قدموا على القروض السكنية في المدينة، وأن البلدية ستعمل خلال الأيام القادمة على تحديد أماكن تجميع البيانات والاستمارات وملئهن وفرزهن، ومن ثم تقسم البلدية إلى عدة مناطق تُشكل لكل منطقة لجنة تختص بالزيارات الميدانية، وتعبئة الاستمارات وتقوم بتحويلها إلى اللجنة الفرعية التي بدورها تقوم بتحويلها للجنة العليا للفصل فيها. (وال) ب ع/ ر ت

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