الخبراء يتوقعون هبوط سعر صرف الجنيه المصرى إلى هذا المستوى!

وفقا إلى أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي عن مصر بشأن التقييم اللاحق لبرنامج الاستعداد الائتماني الذي حصلت مصر بموجبه على 5.2 مليار دولار قبل عامين، فإن بعض المحللين الاقتصاديين يتوقعون مواصلة هبوط سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الامريكي حتى يبلغ 20.5 جنيه لكل دولار أمريكي.

وتأتي هذه التوقعات بعد هبوط سعر الجنيه المصري بأكثر من 20% منذ مارس الماضي وحتى الآن، ليبلغ سعر الجنيه الآن 18.97 مقابل الدولار، بعد آخر ارتفاعات التضخم وسماح البنك المركزي المصري بالتحريك الحر للجنيه أمام الدولار للمرة الثانية بعد تعويم 2016.

وقد رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في مصر بواقع 3% في محاولة منه لامتصاص ارتفاعات التضخم والحفاظ على قيمة الجنيه المصري قدر المستطاع.

ويرجح الاقتصاديون تراجع الجنيه المرتقب إلى الضغوط على سيولة العملة الأجنبية في مصر ومدفوعات خدمة الدين الخارجي لدى البنك المركزي، والتي بلغت نحو 8 مليارات دولار خلال النصف الثاني من هذا العام 2022.