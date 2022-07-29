سعر صرف الجنيه الاسترليني يتجه لتحقيق أعلى مكاسب أسبوعية منذ مايو

بعد أشهر من تعرضه لعمليات بيعية كثيفة، بدأ الجنيه الاسترليني مرحلة التعافي، ويستعد لإنهاء الأسبوع على ارتفاع 1.4%، وهي أعلى أرباح تمكن الجنيه الاسترليني من تحقيقها منذ مايو.

ويتم تداول الجنيه الاسترليني الآن فوق مستوى 1.21 دولار، ويعكس هذا الارتداد تحسنا أوسع في المعنويات، حيث يراهن المستثمرون على أن الفيدرالي الأمريكي سوف يقوم بإقرار زيادات أقل بأسعار الفائدة خلال الفترة القادمة.

ويرى البعض أن السبب الأكبر وراء انتعاش الجنيه الاسترليني يرجع بشكل أكبر إلى أن أوضاع المملكة المتحدة تبدو أفضل من أوضاع أوروبا حيث تواجه القارة أزمة إمدادات الغاز التي يمكن أن تعرقل اقتصاد دول منطقة اليورو.

وأوضح رئيس تحليل العملات الأجنبية في ساكسو بنك جون هاردي أن مشاكل اليورو ينظر إليها على أنها أسوأ من مشاكل الجنيه الاسترليني، مما يؤدي لزيادة إقبال المستثمرين على زيادة حيازاتهم منه ويدفع أسعاره نحو الصعود.

ويذكر أن الجنيه الاسترليني قد شهد تحسنا كبيرا بأدائه خلال الأسبوعين الماضيين، حيث ارتد من أدنى مستوياته منذ عام 2020. ومقابل اليورو، يسير الجنيه على المسار الصحيح لتحقيق أول مكاسب شهرية له منذ أبريل.