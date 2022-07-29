محطة الرويس وكميات من الطاقة الكهربائية المفقودة رغم وجود الميزانية

تتكون محطة كهرباء الرويس الواقعة بمنطقة الحوامد بالجبل الغربي، من 6 وحدات غازية قدرة كل وحدة 156.1 ميجاوات عند الظروف العادية ، عندما تكون درجة الحرارة غير مرتفعة و نسبة الرطوبة 60% أي بإجمالي 936 ميجاوات، ومن المعروف أن التربينات الغازية تقل قدرتها الإنتاجية في الصيف لحوالي 20% ،أي أن القدرات الإنتاجية الحالية المتاحة حالياً من محطة الرويس تبلغ 780 ميغاوات، يتم إستهلاك حوالي 200 ميجاوات كحد أقصى بمناطق جبل نفوسة من غدامس إلى يفرن، بالإضافة لمناطق باطن الجبل.

والقدرة المتبقية والتي تترواح بين 400 إلى 500 ميغاوات كان من المفترض أن يتم نقلها إلى طرابلس ومدن الساحل وصولاً إلى مدينة مسلاتة عبر خطوط نقل الطاقة 220 ك.ف، والتي حالياً خارج الخدمة ولم يتم صيانتها منذ سنوات،رغم تحصل الشركة العامة للكهرباء على الميزانيات الكافية لإجراء عمليات الصيانة والتطوير.

وبحسب ميزانية الدولة لسنة 2021، فقد تحصلت شركة الكهرباء على مبلغ مليارين و500 ألف دينار، وخلال 6 أشهر الأولى من العام الحالي 2022 تحصلت الشركة على مبلغ 600 مليون دينار.

وكان وزير التخطيط المكلف بحكومة الوحدة الوطنية محمد الزيداني قد أكد صرف أكثر من 11 مليار و862 مليون دولار على موضوع الكهرباء منذ عام 2013 دون وجود حلول حقيقة وجدرية للمشكلة.

أما بالنسبة لخطوط نقل الطاقة التي لم تستكمل فهي مشروع دوائر 400 ك.ف الرويس- أبوعرقوب حيث توقف تنفيذ هذا المشروع منذ عام 2011 .

يشار إلى أن ساعات طرح الأحمال خلال الذروة الصيفية الحالية تتراوح من 8 وحتي 12 ساعة يومياً وخاصة على مناطق العاصمة طرابلس.