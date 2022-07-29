اقتصاد

وزارة النفط والغاز تنفي مغادرة شركة “هاليبرتون” الأمريكية للمنطقة الوسطى والغربية

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 29 يوليو 2022 (وال)- نفت وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية، الأخبار المتداولة عن مغادرة شركة “هاليبرتون” الأمريكية لخدمات الطاقة للمنطقة الوسطى والغربية.
وأكدت الوزارة – في بيان لها – أن شركة “هاليبرتون”؛ تواصل أداء عملها بشكل الطبيعي بالتعاون مع الشركات النفطية الليبية.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي؛ تداولت أخبار تفيد بمغادرة شركة ” هاليبرتون” مناطق عملها غربي البلاد، إزاء عدم استقرار الوضع الأمني والسياسي.
وتعد شركة “هاليبرتون” لخدمات الطاقة؛ شركة أمريكية عالمية تعمل في أكثر من 120 دولة بينها ليبيا، وقد استأنفت أنشطتها المتوقفة في آواخر عام 2019. (وال)

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وكالة الانباء الليبية وال

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