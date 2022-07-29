مصرف الادخار يعلن عن ضوابط وشروط الإقراض السكني وبدء مرحلة فرز الطلبات

أعلن مصرف الادخار والاستثمار العقاري عن آلية عمل اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة الإقراض السكني،في كافة بلديات ليبيا وهى عبر نمودج يحتوي على ضوابط وآلية عمل اللجان الفرعية ،ورأي المكلفين من أعضاء اللجان ،وإفادة كتابية من المستهدف بالطلب .

كما تحتوي المبادرة على نمودج يوجد به البيانات الشخصية و الاقتصادية والاجتماعية و الصحية،والوضع السكني الحالي للمتقدم ،وكذلك شهادة الجيران و أمام المسجد داخل نطاق سكن المستفيد.

وأوضحت إدارة المصرف بأن عمليات الحصر والفرز مستمرة، والقوائم والأسماء التى تم نشرها عبر صفحات البلديات ليست ملزمة، أو في حكم الإستهداف من قبل اللجان إلا بعد التأكد والتحري منها.

وأكدت أن العمل قائم على إستهداف أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع وخصوصاً الأسر المحتاجة والشباب.