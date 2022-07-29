اقتصاد

وول ستريت جورنال: المحاكم الأمريكية ستتخد هذه الإجراءت ضد ممتلكات حفتر في جميع أنحاء العالم

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية اليوم الجمعة أن قائد القوات المسلحة بشرق البلاد خليفة حفتر يمتلك العديد من الممتلكات العقارية في ولاية فرجينيا الأمريكية تبلغ قيمتها ملايين الدولارات .

حيث قال المحامي مارك زيد الذي يمثل مجموعة من المدعين خلال المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة: سننتقل الآن نحو مرحلة الضرر وسننفذ العديد من الإجراءت على الممتلكات أينما يمكن أن نجدها في أي مكان في العالم .

وأكدت وول ستريت جورنال الأمريكية أن لدى خليفة حفتر مئات الملايين من الدولارات وربما أكثر في جميع أنحاء العالم .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

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