“بن قدارة” يناقش مع السفير الايطالي إستمرار الانتاج والتصدير لتحقيق العوائد المالية

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” مع السفير الايطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو.

وأعرب السفير عن مباركته بعودة عمليات الانتاج والتصدير وزيادة معدلاتها بشكل ملحوظ، مع تأكيد بن قدارة على حيادية المؤسسة الوطنية للنفط وإستقلاليتها وإبتعادها عن أي تجاذبات سياسية.

وتم التشديد على أهمية الحفاظ على استمرار الانتاج والتصدير لتحقيق العوائد المالية لتمويل المرتبات واحتياجات المواطنين، مع إشارة “بن قدارة” إلى الفرص الكبيرة للاستثمار في قطاع النفط والغاز في ليبيا، عبر مشاريع التطوير التي تعمل المؤسسة الوطنية للنفط على تنفيذها، وذلك من خلال تعاونها مع شركائها الدوليين في مجال النفط والطاقة، والاستفادة من خبراتهم وجلب أحدث التقنيات لقطاع النفط الليبي لتطويره، كونه الرافد الرئيسي للاقتصاد الوطني.

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