وزارة النفط تنفي ما نشر بخصوص مغادرة شركة “هاليبرتون”

أخبار ليبيا 24- اقتصاد

أكدت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة بأنَّ ما نُشر بخصوص مغادرة شركة هاليبرتون تحريف للواقع.

وقالت الوزارة في بيان لها أن ما نشر بشأن مغادرة شركة هاليبرتون للغرب والوسط الليبي هو تحريف للواقع ولا أساس لهذا الخبر.

وأضافت الوزارة أن شركة هاليبرتون لازالت مستمرة في عملها الطبيعي مع قطاع النفط الليبي وهي كشركة كبيرة وذات خبرة واسعة تدير عملياتها بمهنية واقتصاديات لن تؤثّر على أية عملية تديرها هذه الشركة لمختلف الشركات النفطية الليبية .

يشار إلى أن مصدر مسؤول بالشركة كشف عن تقليص عدد العاملين في هاليبرتون ليبيا إلى الحد الأدنى بسبب الوضع الأمني.

وأوضح أنه هاليبرتون غادرت ليبيا عام 2015 وتركت نشاط محدود إلى أن عادت عام 2019.

وأضاف أنه “خلال الفترة القريبة الماضية وبعد تكرر الإغلاق الذي سبب لها خسائر كبيرة (لعدم وجود دخل مع استمرار تكاليف العاملين والمعدات). وعودة الانقسام السياسي وتردي الوضع الامني قررت تقليص اعمالها كما فعلت عام 2015. ولم يبقى للشركة سوى عدد قليل من العاملين أغلبهم ليبيين في ثلاثة مواقع واستمر مكتب طرابلس بالحد الأدنى”.

وأشار إلى أنه “تم توجيه اغلب الاجانب للمغادرة وتقليص الكادر الوظيفي الى الحد الأدنى”.