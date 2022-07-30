وال| الحرس البلدي بنغازي يغلق عدد من المخابز

بنغازي 30 يوليو 2022 (وال) _ قامت دوريات الحرس البلدي بنغازي السلاوي، بحملة تفتيش مكثفه على المخابز و مصانع الحلويات في نطاق المركز.

وقال رئيس وحدة الإعلام بجهاز الحرس البلدي بنغازي ملازم أول محمد العبيدي _ لوكالة الأنباء الليبية _ أن الحملة تهدف إلى المحافظه على الأمن الغذائي و الدوائي للمواطن.

وأضاف العبيدي أن الحملة سجلت عدة ملاحظات أولها سوء حالة النظافة العامة، وعدم تنظيف آلات وغياب الشهادات الصحية للعاملين.

الجدير بالذكر أن الحملة انتهت بقفل عدد من المخابز ومصانع الحلويات بالشمع الأحمر، و إحالة أصحابها للتحقيق، و ذلك لضبط العديد من المخالفات الصحية داخلها. (وال _ بنغازي) ف و

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