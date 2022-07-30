عون ينفي لـ أخبار ليبيا 24 الأنباء المتداولة حول مغادرة شركة هاليبرتون الأمريكية

أخبار ليبيا 24

نفى وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، الأنباء المتداولة حول مغادرة شركة هاليبرتون الأمريكية لوسط وغرب ليبيا.

وقال عون في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، اليوم السبت، إن “الخبر عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلاً”، لافتا إلى أنه لا يعلم سبب نشر مثل هذه الأخبار، واصفاً إياه بالتحريف للواقع.

وأوضح عون، أن شركة هاليبرتون لازالت مستمرة في عملها الطبيعي مع قطاع النفط الليبي وهي كشركة كبيرة وذات خبرة واسعة تدير عملياتها بمهنية واقتصاديات لن تؤثّر على أية عملية تديرها هذه الشركة لمختلف الشركات النفطية الليبية.

وأوضح عون أن إنتاج النفط الخام يقترب حالياً من 1,200,000 برميل يومياً