رئيس الحكومة يصدر تعليماته للوزارات لإجراء المطابقة مع المالية لتنفيذ جدول المرتبات الموحد

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، تعليماته للوزارات والمؤسسات المختلفة بضرورة إجراء المطابقة مع وزارة المالية لتنفيذ جدول المرتبات الموحد المعتمد من مجلس الوزراء للعاملين بها.

وقال مصدر مسؤول بوزارة المالية لتطبيق بكم الاخباري، إنه من المتوقع أن تستمر عملية المطابقة مع الجهات العامة حتي نهاية العام الجاري، لعدد يتجاوز 300 جهة عامة،يتقاضي فيها مالا يقل عن 900 ألف موظف مرتبات من الخزانة العامة.

وكانت وزارة المالية قد أكدت بدء صرف مرتبات العاملين بقطاعات الصحة والداخلية، ضمن جدول المرتبات الموحد ابتداء من شهر يوليو الجاري.