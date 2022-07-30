“القطراني” يؤكد استعداده لدعم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ببنغازي وضواحيها

اجتمع نائب رئيس الوزراء بالحكومة الليبية “علي القطراني” اليوم السبت مع رئيس فرع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بنغازي وضواحيها “فضل الله الشهيبي” وبحضور مسؤول القطاع الخاص بالهيئة على مستوى ديوان المنطقة الشرقية “أسامة هارون” ومدير مكتب الرقابة والمتابعة بالهيئة “مفتاح الزاوي” .

وأطلع “هارون” النائب على عمل الهيئة من خلال متابعتها لأجهزة الدولة وملفات اختصاص الهيئة واستقبالها للشكاوي المقدمة لها من الجهات والمواطنين ، وإجراءات ومحاضر الذمة المالية .

كذلك تطرق اللقاء لمناقشة صلاحيات الهيئة في متابعة كافة الأجهزة والمؤسسات التابعة للدولة بالتعاون مع النائب العام باعتبار الهيئة من ضمن الأجهزة التابعة لمجلس النواب وفقًا لقرار المجلس رقم (131) للعام 2021.م بإعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لعام 2014.م بشأن اعتماد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد .

تم أيضًا مناقشة الاستعدادات لإقامة مؤتمر يختص بعمل الهيئة ، بحضور الحكومة الليبية ، والنيابة المختصة بمكافحة الفساد ، كما تم التطرق لمناقشة احتياجات الهيئة ودعمها لوجستيا وتحديد ميزانية مخصصة للهيئة إلى جانب توفير مقر لها .

كما أكد القطراني استعداده لدعم الهيئة الخاصة بمكافحة ملفات الفساد لوجستيا من حيث إقامة الندوات والمؤتمرات الخاصة بالهيئة ، وتوفير كافة احتياجاتها حتى تقوم بعملها على أكمل وجه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية