اقتصاد

“إيني” الإيطالية: بإمكاننا إيجاد بديل للغاز الروسي بحلول عام 2025

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

قالت شركة “إيني” الإيطالية للطاقة، إن بإمكانها إيجاد بديل لكمية الغاز الروسي، التي تشتريها بحلول عام 2025.

وأضافت “إيني” في بيان نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية، إن مساعيها تهدف إلى ضمان إمدادات الغاز للسوق الإيطالي بحلول عام 2025 بحجم يعادل 100% من 20 مليار متر مكعب يتم استيرادها سنويا من روسيا.

وأوضحت “إيني” بأنها تخطط لتوفير مصادر بديلة لإمدادات الغاز لإيطاليا وأوروبا، حيث وقعت الشركة اتفاقيات جديدة لتوريد الغاز مع الجزائر ومصر والكونغو، وقد توفر فرصا إضافية في دول أخرى، بما فيها ليبيا وأنغولا وموزمبيق.

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