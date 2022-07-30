نائب رئيس وزراء الحكومة الليبية يؤكد على ضرورة توفير احتياجات بلدية الكفرة

عقد نائب رئيس الوزراء بالحكومة الليبية “علي القطراني” اليوم السبت اجتماعًا مع عضو المجلس البلدي الكفرة ورئيس اللجنة التأسيسية المنطقة الحرة الكفرة مفتاح الزوي، بحضور وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم .

نوقش خلاله أوضاع بلدية الكفرة، واحتياجاتها وخاصة فيما يتعلق بمشاريع الطرق، ومنها طريق الكفرة ابوزريق التي تمتد على مسافة 225 كم ، والذي اُنجز منه 30 كم حتى الآن بدلا من 90 كم .

كما تطرق اللقاء لمناقشة موضوع الوقود، حيث نوّه الزوي إلى أنه متوفر في محطات الوقود بما يكفي لاحتياجات المواطنين بالبلدية ، لافتًا إلى أن المشاريع القائمة بالمدينة تحتاج لتزويدها بالوقود عبر مستودع رأس المنقار التابع لشركة البريقة لتسويق النفط حفاظاً على استمرارية العمل بهذه المشاريع .

تناول الاجتماع أيضًا موضوع إصدار قرار بإنشاء المنطقة الحرة الكفرة عن طريق رئاسة الوزراء بالحكومة الليبية ، بالإضافة إلى توفير أجهزة الدولة الخاصة بالمنافذ في مدينة الكفرة ، في مقدمتها جهازي الجوازات والجمارك .

كما أكد “القطراني” على ضرورة توفير احتياجات بلدية الكفرة الواردة بالكتاب الموجه للنائب عن طريق بلدية الكفرة ، وخاصة فيما يتعلق بتوفير الوقود للشركات المنفذة لمشاريع البلدية ، بالتنسيق مع وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم ، كما أكد كذلك على أن إصدار قرار إنشاء المنطقة الحرة الكفرة سيكون ضمن بنود اجتماع رئاسة الوزراء القادم .

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