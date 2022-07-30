مراسل “وال”: ضبط كميات من الأدوية والمواد الغذائية منتهية الصلاحية ببنغازي

بنغازي 30 يوليو 2022 (وال)- صادرت دوريات تابعة للحرس البلدي بمنطقة البركة في مدينة بنغازي، كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بمنطقة البركة، والإشراف على عملية إتلافها.

وقال رئيس وحدة الإعلام بالجهاز الحرس البلدي الملازم أول محمد لعبيدي – لمراسل وكالة الأنباء الليبية – إن جهاز الحرس البلدي يعمل بإستمرار للقضاء على ظاهرة الإتجار غير الصالح للاستخدام الأدمي من مواد غذائية وأدوية علاجية.

وثمّن العبيدي ما وصفه بالإنجازات التي حققها مركز الحرس البلدي البركة خلال الأشهر الماضية، مضيفًا أن مراكز والوحدات التابعة للفرع؛ تعمل ضمن خطة ميدانية تم وضعها بهدف الحد من جميع المخالفات، بتعليمات مدير جهاز الحرس البلدي فرع بنغازي عقيد فرج العقوري.

وطالب العبيدي أصحاب المحال والمخازن وأماكن بيع وتداول المواد الغذائية والدوائية، بضرورة استخراج كل التراخيص، ومراجعة صلاحيات المواد الغذائية والدوائية بشكل دوري، وحال اكتشاف بضائع منتهية الصلاحية عليه يتم تسليمها لأقرب مركز حرس بلدي لإتلافها حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية.

وأشار العبيدي إلى أنه تم تحرير العديد من مخالفات، شملت فتح محلات قبل الحصول على ترخيص وتوظيف عمالة دون إجراءات صحية وقانونية، وتداول مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات.

وأكد العبيدي أن العمل يتم على مدار الساعة، لتطبيق القانون على جميع المواطنين والمقيمين من تجار أو موردين. (وال) ف و/ ر ت

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