“التومي” يبحث نتائج اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية مع اللجنة العُليا لتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة

عقد وزير الحكم المحلي رئيس اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة “بدرالدين التومي”، ووزير الشباب عضو اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة رئيس الحكومة “فتح الله الزنى” وبحضور أمين سر اللجنة العليا لتنفيذ المبادرة “هشام بن يوسف” ورئيس اللجنة الفنية لتنفيذ المبادرة “رجب الدالي” اجتماعًا اليوم السبت مع مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق “محمود عجاج” ومدير إدارة الإشراف والشؤون الفنية لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية “إسماعيل أبوزيد”.

وتم خلال الاجتماع مناقشة نتائج اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية مع اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة ذات العلاقة بالأجهزة التنفيذية للدولة وتتمثل في حصر كافة المواقع والمشاريع السكنية التابعة للأجهزة التنفيذية، وتحديد المواقع السكنية والوحدات السكنية المقتحمة والغير مقتحمة، وتحديد الوحدات السكنية التي تتجاوز نسبة الإنجاز فيها 60٪ وكذلك الوحدات السكنية اللتي نسب الإنجاز فيها تقل 60٪، وتحديد العوائق القانونية والمالية وأي موانع أخرى بالمواقع السكنية، وتحديد مشاريع الوحدات السكنية التي تم البدء في إنجازها على أساس المنطقة الرئيسية والمناطق المجاورة لها، وتحديد المساكن الأرضيه المتاحة لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.

كما أكد “التومي” استنادً لتعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية اعتبار فرق العمل بالأجهزة التنفيذية للدولة ذات العلاقة بمبادرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة في حالة انعقاد دائم حتى انجاز هذا الاستحقاق الوطني .

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