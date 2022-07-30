شركة البريقة تنفى تغيير رئيس لجنة الإدارة

نفى مدير مكتب الإعلام بشركة البريقة لتسويق النفط أحمد المسلاتي لتطبيق بكم الاخباري، ورود أي إجراء رسمي من المؤسسة الوطنية للنفط بشأن تغيير مجلس إدارة الشركة .

وكانت عدد من الوسائل الإعلامية قد أعلنت تغيير رئيس مجلس إدارة شركة البريقة إبراهيم بوبريدعة وتكليف أونيس عيسى إدريس والذي يشغل مهام مدير شركة الراحلة الذهبية بديلاً عنه .

يذكر بأن الاجتماع الأول للجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة فرحات بن قداره قد ناقش تغيير مدراء عدد من الشركات المملوكة للمؤسسة .