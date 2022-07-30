الدبيبة يُصدر تعليماته بضرورة إجراء المطابقة المالية لتنفيذ جدول المرتبات الموحد

طرابلس 30 يوليو 2022 (وال)- أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، تعليماته للوزارات والمؤسسات والهيئات بضرورة التنسيق مع وزارة المالية؛ لإجراء المطابقة المالية لتنفيذ جدول المرتبات الموحد؛ المعتمد من قبل مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2022 م.

تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية جاءت في “رسال”ة لوزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، وتم تعميمها اليوم على الوزراء ورؤساء ومديري الهيئات والأجهزة والمؤسسات والمصالح والمراكز وما في حكمها. (وال)

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