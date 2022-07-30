لجنة تنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة ببلدية المرج تعقد اجتماعها الثاني

المرج 30 يوليو 2022 (وال)- عقد عميد بلدية المرج – رئيس اللجنة الفرعية لتفيذ مبادرة رئيس الحكومة للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة وليد صلهوب اليوم السبت، اجتماعًا بمكتبه بديوان المجلس البلدي المرج مع السادة أعضاء اللجنة.

هذا وتم خلال الاجتماع الذي حضره أعضاء اللجنة وهم: مدير مصرف الأدخار والأستثمار العقاري أدم شحات، ومدير مكتب الشؤون الإجتماعية موسى ليبيح، ومدير مكتب الشباب إبراهيم الأمين، ورافع الشريف عن صندوق الزكاة، وسالم بوعامر عن العمل التطوعي، ومدير مكتب الأوقاف مسعود الناظوري، وضع آلية تنفيذ عمل اللجنة ومباشرة أعمالها.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على تكليف إسماعيل الدغاري أمين سر اللجنة، وتكليف سالم بوعامر بمهام الناطق الرسمي بإسم اللجنة الفرعية، وتشكيل عدد “20” فريقًا للعمل على تعبئة النماذج والزيارات الميدانية برئاسة مكتب الأوقاف، وصندوق الزكاة، وعضوية كلامن “مصرف الأدخار، ومكتب الشباب، الشؤون الإجتماعية، عضو العمل التطوعي”، إنشاء صفحة خاصة باللجنة الفرعية للإعلان عنها، لنشر ما يستجد من أعمال للجنة وتوضيح ما تم مناقشته في اجتماعها.

كما تم التنسيق مع إذاعة المرج المحلية في حلقة مباشرة مع الناطق الرسمي للجنة، لتوضيح كل ما يستجد من أعمال، بالإضافة إلى الاتفاق على عقد اجتماع خلال هذا الأسبوع مع مديرية أمن المرج، السجل المدني، جهاز الحرس البلدي، لتهسيل عمل الفرق في الأعمال المكلفة.

من جهة أخرى، سيعقد يومي الأحد والإثنين، بغية تحديد الإجراءات والمستندات المطلوبة وأماكن تواجد الفرق، ومن ثم تبدأ الفرق أعمالها المناطة بها. (وال) أ م/ ر ت

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