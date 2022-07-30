لجنة الإقراض السكني تحصر الوحدات السكنية المقتحمة والتي نسبة الإنجاز فيها 60%

عقد وزير الحكم المحلي رئيس اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة الإقراض السكني بدر الدين التومي إجتماعًا مع وزير الشباب وجهاز تنفيذ مشروعات الاسكان والمرافق لمناقشة وحصر كافة المواقع والمشاريع التابعة للأجهزة التنفيذية.،وتحديد المواقع السكنية والوحدات السكنية المقتحمة وغير المقتحمة.

كما تم تحديد الوحدات السكنية التي تتجاوز نسبة الإنجاز فيها 60٪ ،وتحديد العوائق القانونية والمالية وأي موانع أخرى بالمواقع ، بالإضافة لتحديد مشاريع الوحدات السكنية التي تم البدء في إنجازها، على أساس المنطقة الرئيسية والمناطق المجاورة لها.