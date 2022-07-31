تراجع للدولار واليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاحد 31 يوليو 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 31 يوليو 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8615 دينار، مسجلاً تراجعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.9713 دينار، والجنيه الاسترليني 5.9218 دينار، والدولار الكندي 3.7989 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2713 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2944 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3235 دينار، والدينار التونسي 1.5483 دينار، والدرهم المغربي 0.4723 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاحد 31 يوليو 2022: