تعرف على صادرات ميناء الحريقة النفطي في طبرق خلال شهر يوليو

أخبار ليبيا 24 – خاص

بلغت صادرات ميناء الحريقة النفطي في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط خلال شهر يوليو 5 مليون و600 برميل من النفط الخام.

وبلغ عدد النواقل النفطية التي شحنت هذه الكمية من النفط الخام 6 نواقل.

وبلغت الشحنة الأولى عبر الناقلة “سونيون” مليون برميل إلى الهند، في حين شحنت النقالة “ريد مون” مليون برميل إلى هولندا.

أما الشحنة الثالثة عبر الناقلة “شين لونق سبيرت” بلغت مليون برميل ولم تحدد وجهتها، في حين شحنت الناقلة “الكسندر” الشحنة الرابعة والتب بلغت 600 ألف برميل إلى بريطانيا.

في حين بلغت شحنة الناقلة “نوردك فريدم” مليون برميل إلى الصين، والشحنة السادسة كانت عبر الناقلة “ريد جيبوري كابتن دروجن” حيث شحنت مليون برميل إلى الصين.

ويعتبر ميناء الحريقة النفطي في طبرق من أهم الموانئ النفطية في ليبيا ولشركة الخليج العربي للنفط لوضعه الطبيعي ووجوده داخل خليج محمي من العوامل ولم تسجل فيه أي حالات إغلاق منذ افتتاحه عام 1967.

ويصل النفط الخام إلى ميناء الحريقة من حقلي مسلة والسرير عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.