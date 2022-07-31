وصول آلاف الأطنان من حبوب الأرز والقمح ومئات البضائع لميناء بنغازي البحري

قال المتحدث بإسم ميناء بنغازي البحري فتحي الشهيبي ،إن أرصفة الميناء إستقبلت خلال الأسبوع الماضي السفينة هيروكي الوكيل الملاحي لشركة المنتظمة للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 21567 ألف طن من حبوب الأرز،وسفينة نقل الحبوب جبريل الوكيل الملاحي لشركة البحرين للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 7000 آلاف طن من حبوب القمح.

وأكد الشهيبي لتطبيق بكم الاخباري، وصول سفينة نقل الحاويات ألدرا الوكيل الملاحي لشركة الرواد للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها عدد 255 حاوية محملة بسلع متنوعة، بالإضافة لتفريغ السفينة ماي فيلد الوكيل الملاحي لشركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها عدد 235 حاوية لبضائع مختلفة، والسفينة كنت شيب جين الوكيل الملاحي لشركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها عدد 413 حاوية بضائع.