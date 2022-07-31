تواصل زيادة ساعات طرح الأحمال والكهرباء تؤكد تحسن أداء الشبكة مع نهاية شهر 8

تتواصل معاناة المواطنين في عدد من المدن الليبية ولاسيما العاصمة طرابلس ،من إستمرار إنقطاع التيار الكهربائي من ثماني إلى اثني عشر ساعة يومياً ،مقسومة على فترات وذلك ضمن برنامج طرح الأحمال والتي تقوم به إدارة التحكم بالشركة العامة للكهرباء ، على الرغم من إستئناف انتاج النفط وتزود المحطات الكهربائية بالغاز الطبيعي ،وإعلان الشركة خلال شهر يوليو دخول الوحدة الأولى بمحطة كهرباء غرب طرابلس الإستعجالية بقدرة 156 ميجاوات على الشبكة الكهربائية، بعد الإنتهاء من إجراء الإختبارات التشغيلية.

كما أكدت الشركة في بيان لها البدء في أعمال تنفيذ خط 400 الرابط بين محطتي جنوب وغرب طرابلس للمساهمة في نقل الطاقة و وتخفيف الأحمال على الخطوط السابقة ، بالإضافة لاستمرار الأعمال في مشروع خط الفجيج لنقل الطاقة من محطة اوباري الكهربائية.

وكانت الشركة العامة للكهرباء قد أعلنت أنه بنهاية شهر أغسطس المقبل ستدخل على الشبكة حوالي 2100 ميغا وات بعد ربط وتشغيل محطات غرب طرابلس ومصراتة وطبرق الاستعالجية.