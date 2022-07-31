بعد رفضها من موانئ عدة .. تجار يحاولون ادخال شحنة قمح هندي إلى ليبيا

أخبارليبيا24_خاص_كشف مدير مكتب الإعلام بمركز الرقابة على الاغذية والادوية محمد الزيات تفاصيل شحنة قمح هندي تم التلاعب في مستنداتها لإدخالها إلى ليبيا.

وقال الزيات لأخبار ليبيا 24، اليوم الأحد، إن بعض التجار حاولو إدخال شحنة من القمح الخام هندي المنشأ.

وأوضح أن الكمية تقدر بـ 34850 طن تم التلاعب في مستنداتها من حيث منشأها.

وأكد الزيات أن مورد الشحنة زعم بإنها اوكرانية المنشأ.

منوها ألى أنه وبعد تتبع حركة الباخرة اتضح بإنها توجهت إلى عدة موانئ.

وأوضح الزيات، أنه بعد التواصل مع بعض الموانئ التي مرت عليها الباخرة ” تركيا والجزائر وفلسطين ولبنان”، أكدوا بأنهم رفضوا دخول الشحنة لعدم مطابقتها للاشتراطات الصحية المطلوبة، والتلاعب في منشأها.

مشيراً إلى بعض التجار حاولو التلاعب وإدخالها إلى ليبيا.