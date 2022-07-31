الدبيبة يشكل لجنة تحقيق إداري بشأن الإشراف على موسم الحج الحالي

أصدر رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” قرار رقم 311 لسنة 2022، بشأن تشكيل لجنة لجنة تحقيق إداري.

حيث نص القرار على أن يتم تشكيل لجنة تحقيق إداري برئاسة وزير الحكم المحلي وعضوية كل من وزير الرياضة ووكيل وزارة العدل لحقوق الإنسان ومندوب عن جهاز الأمن الداخلي ومدير إدارة الشؤون الخارجية بديوان مجلس الوزراء، وعضو مقرراً عبدالفتاح رجب الفاضلي.

كما تتولى اللجنة المشكلة مع لجنة إدارة الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، في آلية تشكيل لجان الإشراف على موسم الحج الحالي، دون مراعاة المعايير الواجب اتباعها في تشكيل مثل هذه اللجان.

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