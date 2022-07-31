وال| الإعلان عن معرض ليبيا للتجارة الإلكترونية في طرابلس

طرابلس 31 يوليو 2022 (وال) _ أعلنت شركة ليبيا اللوجستية عن انطلاق معرض ليبيا للتجارة الإلكترونية في دورته الثانية،ووالمقام على أرض معرض طرابلس الدولي، وذلك في الفترة من 1 إلى 3 أغسطس 2022

وقال رئيس مجلس إدارة شركة ليبيا اللوجستية (السنوسي بعيو) _ لوكالة الأنباء الليبية _ أن المعرض برعاية الراعي الرسمي شركة المعاملات للخدمات المالية، الراعي الماسي شركة المدار الجديد، الراعي الذهبي شركة مسارات للتقنية، الراعي الفضي شركة قيقا نت وشركة أنوال لخدمات الشحن، إضافة إلى الداعم الحكومي شبكة ليبيا للتجارة.

وتابع السنوسي أن المعرض يجمع عدد كبير من التخصصات في التجارة الإلكترونية منها المصارف خدمات التوصيل، شركات الشحن، شركات الدفع الإلكتروني، التطبيقات والمتاجر الإلكترونية، شركات تقنية المعلومات، ومزودي خدمة الإنترنت في ليبيا.

وأضاف أن المعرض يضم مايقارب عن 30جناح تتنوع فيها التخصصات في النطاق المحلي، وغياب المشاركات الدولية باستثناء شركة واحدة تونسية ليبية شاركت في المعرض.

وأكد السنوسي أن المعرض في دورته الثالثة سيسعى إلى إستضافة الشركات العالمية والعربية

ونوه إلى أن المعرض يهدف إلى التعريف بالتجارة الإلكترونية وتوعية المواطنين بكيفية التعامل مع الخدامات الإلكترونية. (وال _ طرابلس) ب ع

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