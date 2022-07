بعد إعادة فتح الحقول والموانئ النفطية.. إنتاج النفط يقفز إلى 1.2 مليون برميل يوميا

قال وزير النفط والغاز “محمد عون” إن إنتاج الخام الليبي عاد إلى مستوياته في أوائل أبريل الماضي، في زيادة قد تساعد في تهدئة سوق النفط العالمية المتوترة.

وأوضح “عون” في مقابلة مع وكالة بلومبرغ الأمريكية عبر الهاتف، أن الإنتاج قفز إلى 1.2 مليون برميل يوميا، حيث يعد هذا المستوى علامة فارقة بعد أن انخفض الإنتاج بأكثر من النصف منذ منتصف أبريل.

وقالت بلومبرغ إن الزيادة في الإنتاج لن تساعد فقط في جلب العملات الأجنبية إلى البلاد، ولكن يمكن أيضًا أن توفر بعض الراحة لأسواق النفط التي تعاني من نقص المعروض وارتفاع الأسعار التي أدت إلى إذكاء التضخم في جميع أنحاء العالم.

وأشارت الوكالة إلى أن إنتاج النفط شهد تقلبات حادة خلال السنوات الماضية بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية منذ 2011، وقد ضاعفت الصراعات على السلطة سنوات من الإهمال في تطوير أو تجديد البنية التحتية النفطية.

المصدر: وكالة بلومبرغ الأمريكية

