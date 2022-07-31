الكفرة .. البدء في تحديد أماكن استلام ملفات الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة

الكفرة 31 يوليو 2022 (وال) _ عقدت اللجنة الفرعية المكلفة بتنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة ببلدية الكفرة اجتماعها الثاني بمقر البلدية اليوم الأحد، بحضور عميد البلدية، و كافة أعضاء اللجنة.

هذا و ناقش الاجتماع الكثير من النقاط المهمة التي تتعلق بعملية الإقراض، حيث تم تحديد أماكن استلام الملفات، وتحديد المتعاونين الذين ستسند لهم مهمة استلام الملفات.

كما تم الاتفاق على تحديد يوم الإثنين 2022/08/01 موعد لعقد اجتماع لكل المتعاونين، لشرح طريقة تعبئة النماذج وآلية العمل، على أن تبدأ هذه اللجان في استلام الملفات اعتباراً من يوم الثلاثاء القادم 2022/08/02.

كما تم الاتفاق على إحالة الملفات التي يتم استلامها إلى اللجنة الفرعية بالبلدية بشكل فوري.

وبدوره، قدم مندوب مصرف الادخار والاستثمار العقاري فرع الكفرة، نموذج موحد بشأن الحصول أو عدم الحصول على قرض، وتم اعتماد النموذج من قبل اللجنة، على أن يعمم على جميع المكتبات والقرطاسيات بالبلدية. (وال _ الكفرة) أ س

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