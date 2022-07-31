بلدية زليتن تبحث آلية عمل اللجنة الفرعية المختصة بمبادرة القروض السكنية

زليتن 31 يوليو 2022 (وال) _ عقد صباح اليوم الأحد بديوان بلدية زليتن، اجتماعاً برئاسة عميد البلدية (مفتاح حمادي) وبحضور كل من (هشام بن يوسف) أمين سر اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة رئيس الحكومة للإسكان الشبابي، وعضو عن مصرف الإدخار زليتن، ومدير مكتب شؤون المحلات، وعدد من مسؤولي المؤسسات بالمدينة.

وناقش الاجتماع ألية عمل اللجنة الفرعية والبدء في استمارة استيفاء بيانات المتقدمين للحصول على قروض السكن .

كما تم الإتفاق على تحديد مكان وموعد البدء في استلام النماذج الخاصة بالقروض، والذي سيتم نشرها لاحقاً .

يشار إلى أن استلام النماذج يشمل من وردت أسماؤهم في الكشوفات التي تم نشرها سابقاً فقط. (وال _ زليتن) أ س

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