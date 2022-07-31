الإدخار والاستثمار العقاري يفيد بتكليف أعضاء ومندوبين عن فروع المصرف لدى البلديات لتنفيذ مبادرة القروض السكنية

أفاد مصرف الإدخار والإستثمار العقاري أنه قد تم تكليف أعضاء مندوبين عن فروع المصرف لدى البلديات لتشكيل اللجان الفرعية، وذلك استناداً على القرار رقم(03)لسنة 2022م الصادر من اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة حكومة الوحدة الوطنية، لإستكمال مرحلة تحديد الأولوية والبحث الميداني للأسر المحتاجة والشباب المستهدفين وفق نماذج عُدت لهذا الغرض.

وأضاف المصرف أن التواصل في هذه المرحلة سيكون مع اللجان الفرعية المشكّلة داخل البلديات ولا داعي للتردد أو الإزدحام أمام فروعنا بالبلديات، حيث إن الدور المنوط بالمصرف يأتي بعد إتمام مراحل الفرز وإعداد قوائم المستفيدين من قِبل اللجنة المعنية إلى إدارة مصرفنا، وذلك لإستكمال المرحلة النهائية من حيث الازدواجية وعدم المديونية ثم البدء في عملية الإقراض .

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