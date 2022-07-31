خاص.. رئيس مجلس إدارة شبكة ليبيا للتجارة يصرح لصدى حيال معرض ليبيا للتجارة الإلكترونية

صرح رئيس مجلس إدارة شبكة ليبيا للتجارة “إمحمد درويش” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: بأن شبكة ليبيا للتجارة تعتبر من المؤسسات العامة المنشأة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 681 ) لسنة 2021 وذلك لتنفيذ مجموعة من المشاريع الإستراتيجية الهامة بهدف تقديم التسهيلات المطلوبة للمتعاملين في مجال التجارة الخارجية وإيجاد بنية تحتية للتجارة الإلكترونية في ليبيا للانتقال بالاقتصاد الليبي ليكوّن اقتصاداً رقمياً متطوراً.

مضيفاً: تهدف شبكة ليبيا للتجارة إلى تعزيز التجارة الالكترونية وتحقيق التحوّل للاقتصاد الرقمي، وكذلك تسيير معاملات التجارة الخارجية في ليبيا، وتنمية قطاع التجارة الليبي وتطويره وبناء الثقة في المعاملات التجارية الالكترونية.

وتابع بالقول: وكذلك بناء قاعدة بيانات وطنية لقطاع التجارة الليبي، وترسيخ الشفافية وتعزيز لا مركزية الخدمات في المجال التجاري، حيث أنه يستهدف العديد من المصارف التجارية والمتاجر الإلكترونية في فعاليات هدا المعرض وكلنا أمل في المشاركة والأطلاع على التجارب وتنظيم ورشة عمل على هامش هدا المعرض تستهدف جوانب فنية في مجال التجارة الإلكترونية وسيتم تقديم عرض فني بشبكة التجارة الإلكترونية.

كما سيتم إعلان عن آلية للتصنيف وتسجيل المتاجر الإلكترونية وفق الإختصاصات المسندة إلينا والإعلان عن البرنامج التدريبي الذي يستهدف تنمية وتطوير القدرات المحلية في مجال التجارة الإلكترونية هدا البرنامج التدريبي خاص الباب الثاني لسنة 2022 ” وسيتضمن بعض اللبرامج والدورات التدريبية للفئات المستهدفة في مجال شبكة ليبيا للتجارة.

وقال: هي من المعارض المتخصصة التي تنفذها شركة ليبيا اللوجيستية وبدعم من شبكـة ليبيا للتجارة من الفترة “1-3 أغسطس” يهدف هذا المعرض على الرقمنة عن طريق الإستفادة من التطور التقنـي الكبير، المستهدفون للمعرض ” المصارف وشركات الدفع الإلكتروني، التطبيقات والمتاجر الإلكترونية، وقطاع الجهات الحكومية المعنية بقطاع الإتصالات بشكل مباشر أو غير مباشر، شركات الإتصالات والتقنية والمعلومات، والقطاع اللوجستي (شركات الشحن والبريد).

حيث يُعتبر المعرض ملتقًا ضخمًا لـ عدد كبير من(شركات الدفع الإلكترونـي التطبيقات والمتاجر الإلكترونيـة قطاع الجهات الحكومية المعنية بقطاع الإتصالات، شركات الإتصالات وتقنيـة المعلومات القطاع اللوجستـي شركات الشحن والبريد) ويوفر المعرض فرصة جيدة جدًا لإشهار المشاريع الصغرى والكبرى والتعرف على مستخدمـي هذه الخاصيات والتواصل معهم اتصالًا مباشرًا ومعرفة أهم مزايـا هذه الخدمات كما يوفر فرص تعارف بعض الشركات على بعضها البعض.

وختم حديته قائلاً: لن يقتصر المعرض على الشركات المشاركة فقط انّما يوفر فائدة للزوّار أيضًا فـ يُتيح فرصة التعرف على الشركات عن قرب وكيفية التعامل مع هذه الخاصيات، والإطلاع على فوائد التجارة الإلكترونيـة ، هذا المعرض ليسَ مهنـيًا فقط، إنما يُعتبر نقلة لأغلب المشاريع التي لا زالت في خطواتها الأولـى للإطلاع أكثر على عالم تقنيـة المعلومات،والتجارة الإلكترونيـة والإستفادة من روّاد هذا المجال.

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