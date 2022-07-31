وزير النفط يؤكد أن إنتاج ليبيا من النفط الخام ارتفع إلى مليون و200 ألف برميل يومياً

قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون،إن إنتاج ليبيا من النفط الخام ارتفع إلى مليون و200 ألف برميل يومياً، بعد أن انخفض الإنتاج إلى 600 برميل خلال شهر أبريل الماضي.

وأوضح عون في تصريح صحفي لوكالة بلومبرغ الأمريكية، إن الزيادة في الإنتاج لن تساعد فقط في جلب العملات الأجنبية إلى البلاد، ولكن يمكن أيضًا أن توفر بعض الراحة لأسواق النفط التي تعاني من نقص المعروض وارتفاع الأسعار التي أدت لزيادة التضخم في جميع أنحاء العالم.

وأضاف عون إلى إن زيادة إنتاج الخام الليبي ستساعد في تهدئة سوق النفط العالمية المتوترة وإنعاش الاقتصاد الليبي.