مراقبة الخدمات المالية البيضاء توقف مرتبات الموظفين اللذين هم خارج الحسابات المصرفية بالمدينة

قال مسؤول قسم المراجعة بمراقبة الخدمات المالية البيضاء فرج عبدالرسول، بأنه سيتم إيقاف مرتبات الموظفين الذين تتواجد حساباتهم بمصارف خارج نطاق المدينة ابتداءاً من مرتبات شهر سبتمبر القادم.

وأضاف عبدالرسول لتطبيق بكم الاخباري، إنه تم التعميم على كافة القطاعات الإدارية بنقل الحسابات الي أحد المصارف داخل المدينة أو نقل الموظف إلى عمل داخل نطاق البلدية التي يتواجد بها حسابه المصرفي.

وأوضح عبدالرسول بأن هذا الإجراء يأتي نتيجة ضعف الإمكانيات، وهو ما يدفع المراقبة إلى مخالفة القانون بتسليم الحوافظ المالية إلى الموظفين غير المختصين لتسليمها للمصارف، مشيرا لتواجد أكثر من 3200 حساب مصرفي خارج المدينة.