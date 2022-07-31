الهند تأسس أول بورصة للذهب وتسمح للتجار بالاستيراد

نيودلهي 31 يوليو 2022 (وال) -يحب الهنود الذهب، وتتباهى النساء بالتزين به واقتنائه، وعلى مر القرون اكتنزت الأسر الهندية هذا المعدن الثمين، واعتبرته مصدرا لمواجهة الأزمات.

ووفقا لتقديرات مجلس الذهب العالمي العام الماضي بلغ إجمالي احتياطيات الذهب في جميع أنحاء المنازل الهندية نحو (25) ألف طن، وهو الأكبر في أي بلد في العالم، حيث ارتفع الطلب العام الماضي إلى (850 )طن، مقارنة ب(7609) طن عام 2020.

أسست الهند أول بورصة عالمية للذهب في البلاد، قبل أيام قليلة من هذا الشهر، ومقرها مدينة غوجارت الدولية لتمويل التكنولوجيا، غرب الهند، ومن شأنها أن تسمح لصائغي المجوهرات المؤهلين باستيراد المعدن النفيس مباشرة، كما تهدف إلى إنشاء مركز إقليمي للسبائك.

البورصة الفورية للذهب التي ستوسع قاعدة المستوردين للذهب، بعد أن كان مقتصرا على بعض البنوك والوكالات المعتمدة من البنك المركزي.

وقال الرئيس التنفيذي لبورصة الذهب أشوك غوتام، إن “البورصة الجديدة توفر قناة بديلة للواردات في الهند بطريقة فعالة وشفافة، مع أسعار أفضل على الأرجح، والتي ستكون متاحة للمستخدمين النهائيين”، بحسب ماذكرته وكالة بلومبرغ.

وتعتبر الهند ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، بما يصل إلى حوالي (800 و900) طن سنويا، وهي تحتل مكانة مهمة في الأسواق العالمية، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي.

وبحسب ما يقوله مجلس الذهب العالمي على موقعه الإلكتروني، فإن سوق الذهب في الهند يفقتر إلى ضمان الجودة، وضعف شفافية الأسعار، وأن البورصة الجديدة من الممكن أن تسهم في معالجة هذه التحديات.

وقال غوتام، إن بورصة سبائك الذهب الجديدة من المتوقع أن تجذب التجار ومصافي الذهب والبنوك الأجنبية، مشيرا إلى أنه قد انضم بالفعل (64) من كبار صائغي المجوهرات في الهند حتى يوم الثلاثاء الماضي، وأن المزيد في الطريق للانضمام خلال الفترة المقبلة.

وكانت شركة “ميتالز فوكس” المشغلة لبورصة الذهب، قالت الشهر الماضي إن الهدف هو إقامة بورصة ذهب على غرار بورصة شنغهاي للذهب وبورصة إسطنبول، لجعل الهند مركزا إقليميا رئيسيا لتدفقات السبائك.

وتستهدف البورصة أيضا الهنود غير المقيمين والمنتشرين في جميع أنحاء العالم، الذي يرغبون في إضافة السبائك إلى محافظهم الاستثمارية.

-الفقر وبيع المصوغات

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