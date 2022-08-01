انخفاض العقود الآجلة لخام برنت إلى 102.83 دولار للبرميل وترقب لاجتماع أوبك

تراجعت أسعار النفط في وقت مبكر اليوم الإثنين مع إنتظار المستثمرين لاجتماع مسؤولين من أوبك وكبار المنتجين الآخرين هذا الأسبوع بشأن تعديلات الإمدادات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 63 سنتاً أو 0.6% إلى 102.83 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 97.27 دولار للبرميل، بانخفاض 75 سنتاً أو 0.7%.

وزاد الخامان أكثر من 2 دولار للبرميل يوم الجمعة الماضي، مع تحسن رغبة المستثمرين في المخاطرة. ومع ذلك، أنهى برنت وغرب تكساس الوسيط شهر يوليو بخسائر شهرية ثانية على التوالي للمرة الأولى منذ عام 2020 ، حيث أدى ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة المخاوف من حدوث ركود قد يؤدي إلى تآكل الطلب على الوقود.

وستجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، في مجموعة تعرف باسم أوبك + يوم الأربعاء لاتخاذ قرار بشأن إنتاج شهر سبتمبر.